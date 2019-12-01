Cumplimos en Michoacán con democratización del Poder Judicial: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Con la toma de protesta de las magistradas y magistrados, juezas y jueces, en Michoacán cumplimos con la agenda del Segundo Piso de la Cuarta Transformación que busca garantizar el acceso a la justicia para todas y todos, sin importar condición económica u origen cultural, informó la diputada Fabiola Alanís.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado explicó que esta madrugada la 76 Legislatura concluyó con la última etapa de responsabilidad en la transformación y democratización del Poder judicial en el Estado.

Ahora, expuso Fabiola Alanís, las y los nuevos representantes del PJ deberán desempeñarse hasta el 2033 con honestidad y responsabilidad, a fin de comenzar a asaldar la deuda histórica de justicia con las michoacanas y michoacanos.

Reiteró la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena que se trata de un hecho histórico, ya que por primera vez, magistradas, magistrados, juezas y jueces fueron elegidos por el pueblo y no por cúpulas políticas, con lo cual "cumplimos con el legado de nuestro ex presidente Andrés Manuel López Obrador de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada".

Puntualizó Fabiola Alanís que desde el Congreso del Estado, el movimiento de la Cuarta Transformación cumple con las demandas de justicia y continuará con la atención de las siguientes reformas constitucionales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hasta lograr una entidad y un país más justo.