Cumple Partido Verde Michoacán con primera etapa de la reforestación

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre del 2024.- Tras el triunfo electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Michoacán, el dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, dio por concluida la primera etapa de reforestación en Morelia con más de 30 mil árboles plantados.



El diputado federal por Michoacán señaló la importancia de mantener este tipo de acciones en favor del medio ambiente, pues recordó que la falta de agua es un problema que se acrecentó en la temporada de sequía de este año, no solo en Michoacán, sino en varias partes del país, por lo que es importante emprender acciones de prevención.



“Más allá de cumplir con un compromiso de campaña, es cuidar el medio ambiente e impulsar su protección y cuidado. Además se trata de un compromiso que se hizo no solo con intenciones electoreras, sino como reflejo de las acciones que desde el PVEM buscamos replicar en la sociedad”, dijo.



Núñez Aguilar dijo que en la primera etapa se plantaron 30 mil árboles e indicó que faltan dos más, para llegar a la meta de 90 mil plantaciones que serán en beneficio de las y los morelianos, hasta sumar el total de votos recibidos en las urnas en respaldo a las y los candidatos del PVEM.



Por su parte, Christian Jaramillo, diputado local y dirigente municipal del PVEM, destacó la importancia de este tipo de acciones, que no deben hacerse por única vez sino que se les debe dar seguimiento año tras año.



“Estas acciones deben ser permanentes, que se hagan de manera constante y que se incorpore a la sociedad, para que se entienda que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos, porque más que políticos somos ciudadanos que padecemos los problemas de no cuidar el medio ambiente, debemos poner manos a la obra todos juntos”, resaltó.