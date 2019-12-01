Cumple Alma Mireya González con la pavimentación de la calle Batalla de Casa Mata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:23:25

Quiroga, Michoacán, a 24 de septiembre 2025.– “La presidenta municipal, Alma Mireya González, sí cumple lo que promete”, expresaron vecinos de la calle Batalla de Casa Mata, tras el arranque de la obra de pavimentación de esta vialidad que por años había representado una dificultad para transitar.

La obra contempla la pavimentación de 447 metros cuadrados, con una longitud aproximada de 50 metros lineales y un ancho promedio de 6.70 metros. Además, se incluyen trabajos complementarios como guarniciones, banquetas, balizamiento, pozos de visita, conexiones de agua potable, tomas y descargas sanitarias, así como señalamiento.

Para ello, se dio a conocer que el tiempo estimado de ejecución es de dos meses, con el objetivo de entregar a los vecinos una calle digna y segura.

En la inauguración Alma Mireya González Sánchez subrayó que este proyecto responde a una petición ciudadana largamente esperada: “No hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla. Estamos haciendo un gran esfuerzo junto con el cabildo para sacar adelante esta obra. Los recursos son limitados, pero sabemos que cada acción beneficia a los niños, a las familias y a toda la ciudadanía de Quiroga”.

Los vecinos, por su parte, agradecieron la gestión y el compromiso de la presidenta municipal, recordando que esta pavimentación fue una promesa de campaña hoy hecha realidad.

Asimismo, expresaron su confianza en que más calles del municipio serán atendidas para continuar dignificando el entorno urbano de Quiroga.