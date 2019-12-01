Cultura, parte esencial de la formación integral del estudiantado: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025. - La cultura es parte esencial de la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes, por lo que debemos seguir abonando de manera decidida en este rubro, apuntó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al inaugurar el 3er Encuentro Cultural ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior).

La rectora nicolaita manifestó su satisfacción por la realización de este evento organizado por la Red Nacional de Educación Media Superior (RNEMS) de la ANUIES, en el que la Máxima Casa de Estudios es sede, en este marco, dio la bienvenida a los 275 estudiantes provenientes de diversos estados del país, quienes con gran ánimo participan en las actividades que se desarrollarán durante dos días.

Yarabí Ávila compartió que la UMSNH recibe con los brazos abiertos a todas y todos los jóvenes, así como a las y los funcionarios que representan a las instituciones que visitan Michoacán, tras referir que cada una de las entidades federativas tiene una gran riqueza y tiene mucho que presumir de su gastronomía, arquitectura y música.

“Muchas gracias por permitir que la Universidad Michoacana sea esa extensión de la cultura, nosotros lo que queremos es que en nuestro país la cultura de paz se siga promoviendo a través de todas las actividades”.

La rectora invitó a las y los jóvenes a que se continúen sumando y que sean portavoces de todas las actividades académicas, culturales y deportivas a las que tienen acceso en sus respectivas instituciones, de igual forma, los convocó a que se acerquen a las personas que les ayuden a construir un mejor futuro y sobre todo a aquellas que respeten su salud física y mental.

“Con este gran honor de recibirlas y recibirlos el día de hoy y celebrar más allá de lo que podamos aprender de los libros, que ustedes van a tener este encuentro con muchos estudiantes de otras universidades, que hagan equipo y que hagan vínculos de amistad porque eso es lo que se requiere en nuestra sociedad, muchas gracias por formar parte de este evento tan maravilloso”, sostuvo.

Por su parte, la subdirectora de Proyectos Académicos de la ANUIES, Karina Camacho, precisó que este foro no sólo promueve la expresión artística de las y los estudiantes sino también fortalece la convivencia, la identidad y el sentido de comunidad de quienes forman parte de la educación media superior del país.

Esta actividad refleja el espíritu de colaboración y solidaridad que caracteriza a nuestra Red, añadió, los invito a disfrutar, a aprovechar este espacio para compartir su talento, aprender de los demás y disfrutar la riqueza cultural que surge en cada una de sus escuelas.

En su turno, la directora de Estudios de Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma del Estado de México y coordinadora de la RNEMS, Eva Lilia García Escobar, indicó que la misión de las universidades en los estudios de nivel medio superior es formar estudiantes integrales, y para ello es necesario el arte y el humanismo. Al tiempo que, agradeció a la rectora Yarabí Ávila y a su equipo por impulsar, fortalecer y acompañar a las y los alumnos.

En tanto, la coordinadora general de la División del Bachillerato Nicolaita, María Santoyo Tena, consideró que este evento es también un recordatorio de que la educación media superior no puede limitarse a la transmisión de conocimientos técnicos o científicos, debe además impulsar la sensibilidad artística, la creatividad y la apreciación de la identidad cultural, “es por ello que nos llena de alegría recibir a 275 estudiantes provenientes de nueve universidades del país que con su talento y entusiasmo serán el corazón de este Encuentro”.

Cabe señalar que, además de la UMSNH y de la Universidad de Guadalajara que organizan el evento, también se contó con la participación de grupos artísticos provenientes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de las Universidades Autónomas de Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, Colima y Guanajuato.