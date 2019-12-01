Corrida de toros cuenta con respaldo constitucional, asegura Hilda Tenorio

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre del 2025. - La matadora Hilda Tenorio confirma que la corrida de toros del 30 de septiembre se realizará "con todas las de la ley".

En una rueda de prensa para medios de comunicación morelianos, declara la matadora... "A las declaraciones del señor gobernador, no lo digo yo, lo dicen los libros de derecho, que hay una jerarquía en las leyes también; que la Constitución está por encima de cualquier ley local, que la decisión de un juez federal está por encima de cualquier disposición estatal".

Estas declaraciones se dan luego de que el ejecutivo alzara la voz en contra de un juez federal que otorgó la suspensión definitiva a favor del matador Emiliano Villafuerte, conocido como el "Moso", permitiendo llevar a cabo la corrida de toros.

"El matador Moso está posibilitado totalmente para ejercer su profesión, para hacer una corrida de toros e invitarnos a nosotros y, como somos parte del movimiento de Moso, pues esta corrida está realizada con todas las de la ley", señaló.

Los protagonistas de este evento mencionan estar conscientes de que se presenten manifestaciones por grupos pro animales; sin embargo, prometen concentrarse en este evento que es muy importante para todos los amantes de la fiesta brava.