Contribuye el presidente Varona con los comerciantes de Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 12:22:03
Huetamo, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.- Las personas que se dedican a la venta de sus productos de manera itinerante fueron beneficiados por el presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona, al entregarles un triciclo para el transporte de sus mercancías
 
Fueron 11 los triciclos de carga que se entregaron en un evento de Sábados Culturales en el jardín principal, debido a que previamente cada uno de los comerciantes, habían solicitado al presidente este apoyo durante los martes de atención ciudadana.

En su mensaje, el presidente Varona dijo que reconoce y valora el trabajo de estas personas para que la economía siga fluyendo, es un pequeño estímulo al esfuerzo que hacen todos los días para llevar el sustento a sus hogares.

