Continúan con gran éxito, actividades de la IV Feria del Libro de Morelia

Morelia, Michoacán; 04 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) celebró la gran aceptación que ha tenido el programa de actividades de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), con foros llenos y una importante afluencia de visitantes cada día.

Tal es el caso de la presentación editorial del libro “El día después de la Conquista” del escritor Juan Miguel Zunzunegui, quien duplicó la capacidad de asistentes en el Ágora Principal, con más de 600 personas, registró ventas por más de 350 libros y tras su presentación autografió ejemplares durante más de dos horas.

En su charla, Zunzunegui hizo una crítica de la historia de México y la herencia que dejaron los españoles en nuestro país, en la que aprovechó para señalar que México, más que una conquista sangrienta, tiene una historia de 300 años de acuerdos, pactos, alianzas, fe y devoción, que permitieron llegar a la riqueza que hoy tiene el país, desde su arquitectura hasta su historia y pueblos mágicos.

Posterior a la presentación de Juan Miguel Zunzunegui, tocó el turno a la actriz Naian González Norvind, quien realizó una lectura dramatizada de “La Sunamita”, cuento de la escritora Inés Arredondo.

González Norvind aprovechó para agradecer la invitación a participar en la Fillm e invitó a las y los presentes a continuar disfrutando de la literatura y de las diversas expresiones artísticas. Tras su intervención en el escenario, la actriz también firmó autógrafos a los presentes.

Este sábado continúa la IV Fillm con un importante programa de actividades, entre las que destacan la presentación editorial del libro “Todos los fines del mundo” de Andrea Chapela, a las 17:00 horas, en el Ágora Principal, además de las presentaciones artísticas del Ballet Folklórico del Ayuntamiento a las 19:00 horas, y del Jazztival, en el mismo escenario, a las 21:00 horas.

Cabe recordar que la Fillm concluye este domingo 5 de octubre a las 18:00 horas y, previo a la clausura, la escritora portuguesa Patricia estará en una presentación editorial, a las 17:00 horas, en el Foro Alterno. El programa general se encuentra en: cultura.morelia.gob.mx