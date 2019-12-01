Contará la CEDH con una Unidad Especializada de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes

Morelia, Michoacán, a 02 de octubre de 2025.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán contará con una Unidad Especializada de Atención a Niñas, Niños y adolescentes (NNA).

Mejía Pineda aseguró que para el organismo que preside la agenda de atención a Niñas, Niños y Adolescentes es prioritaria, y que sociedad que no invierte en este sector está destinada al fracaso y a la derrota.

Comentó que hay que dirigir la mirada hacia las NNA jornaleros agrícolas, hacia los que están privados de la libertad (hijos de madres reclusas) y a aquellas infancias que viven el desplazamiento forzado interno.

Para ello, agregó, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos debe salir a la calle a observar, detectar y velar por los derechos humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, Maki Kato, Representante Adjunta de UNICEF México, dijo que el plan de trabajo conjunto tiene como objetivo visibilizar la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado y que con la formalización de esta agenda de trabajo se da un paso muy importante para atender a la niñez en Michoacán.

Resaltó la importancia de que la CEDH Michoacán sea la primera defensoría pública del país que asuma la responsabilidad de crear al interior de la misma una Unidad Especializada de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y se comprometió a brindar todo el apoyo necesario para concretar el proyecto.

Finalmente reconoció que con esta acción, la CEDH Michoacán se coloca a la vanguardia y se convierte en ejemplo a seguir por todas las defensorías de derechos humanos del país.

En su turno, Maricela Núñez Alcaraz, secretaria ejecutiva del organismo dijo que es obligación de la CEDH vincularse con organizaciones de la sociedad civil, instituciones del

Estado y Organismos Internacionales y establecer alianzas estratégicas, que permitan articular esfuerzos, compartir buenas prácticas y consolidar acciones que contribuyan a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñeces.

Por su parte, Eduardo Lugo Velazco, informó que, desde la Oficina del Bajío UNICEF de la que es titular, se ha trabajado en la promoción de la especialización de los servicios dirigidos a NNA, a fin de que puedan acceder a la justicia de forma más efectiva y estricta, con el objetivo de hacer de Michoacán un mejor lugar para Niñas, Niños y Adolescentes.

Estuvieron presentes Rubén Ignacio Pedraza Barrera, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno; Mario Alberto García Herrera, Fiscal Especializado en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, de la Fiscalía General del Estado; Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar; Ana Sofía Bautista Aguiñiga, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Santia Herrera Diaz, Oficial ]Asociado de Protección a la Infancia de UNICEF; Daniela de los Santos Torres, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Adalessa Lizette Díaz, coordinadora técnica de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Educación; Mariela Paula Rodríguez Espinoza, subdirectora de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Ángel Botello Ortiz, director de Asesoría y Representación Jurídica de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y, Eva Jeanette Camarillo Cervantes, de la Asociación Civil “Guías de México. Mujeres que impactan”, zona bajío.