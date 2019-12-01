Construcción del teleférico de Morelia incluirá jornadas nocturnas: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- La construcción del teleférico de Morelia continuará por la noche, en las zonas donde así se requiera, de las 21:00 a las 5:00 horas a fin de evitar congestionamientos vehiculares en vialidades altamente transitadas, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Uno de los puntos donde se adoptarán este tipo de medidas es en la Estación 4 que se ubica en el monumento a Lázaro Cárdenas, por ser una zona en la que transitan más de 10 mil vehículos al día.

“La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad no está improvisando, sabíamos desde un principio que existían zonas altamente transitadas que requerían adoptar otras medidas y, por ello, establecimos cláusulas en el contrato de la obra donde incluimos jornadas de construcción nocturnas para no entorpecer el día a día de las y los morelianos”, puntualizó.

En coordinación con la Guardia Civil y la Policía Morelia, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad habilitó vías de circulación alternas, a la altura del Monumento a Lázaro Cárdenas, en la calle Jesús Solórzano Dávalos, donde la circulación será en doble sentido.

Ello permitirá desahogar el tráfico vehicular en la avenida Madero, en su cruce con la calle Josefa Ortiz de Domínguez, donde la circulación es parcial por la construcción de la estación 4 del teleférico de Morelia.

Gladyz Butanda se dijo consciente del malestar ciudadano que pueden llegar a causar obras de esta magnitud, ante lo que sostuvo que la dependencia a su cargo procurará no alterar el tránsito vehicular en las zonas donde se edificarán torres y estaciones del teleférico.

Finalmente refirió que en la construcción de este nuevo medio de transporte aéreo se reporta un avance del 41.08 por ciento, que representa un progreso mayor al establecido en el proyecto inicial.