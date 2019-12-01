Consolidamos una constitución más humanista: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, 06 de septiembre de 2025.- Una constitución más humanista a nivel federal y estatal, el avance en los derechos para las mujeres y las comunidades indígenas de Michoacán, así como el fortalecimiento del marco jurídico para el bienestar en el estado, fueron los principales logros destacados por la diputada Fabiola Alanís Sámano durante su Primer Informe de Labores Legislativas.

Con la presencia del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla; de la diputada Giuliana Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y de la magistrada Magdalena Monserrat Pérez Marín, presidenta sustituta del Poder Judicial del Estado; así como legisladoras y legisladores estatales y federales, la diputada Fabiola Alanís rindió su informe legislativo como presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado.

Ante representantes de los tres poderes del Estado y de los tres órdenes de gobierno, así como integrantes de sectores empresariales, de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres e integrantes de la academia, la diputada destacó la aprobación de 20 reformas constitucionales federales para la construcción de una constitución más humanista, con la democratización del Poder Judicial a nivel federal y estatal, el reconocimiento de pueblos indígenas como sujetos de derecho y como el cuarto nivel de gobierno en Michoacán.

Destacó que el decir que “es tiempo de mujeres” se trata de consolidar la justicia, la democracia y el bienestar para todas y todos, mediante reformas y políticas que respondan a la deuda histórica que se tiene con las mujeres, con los pueblos indígenas, con los jóvenes y con las y los más desfavorecidos.



“Por el bien todos, primero los pobres”, reiteró la coordinadora de la Junta de Coordinación Política, al resaltar los avances en materia de reconocimiento constitucional de los programas de bienestar durante el último año legislativo.

Luego de transmitirse las felicitaciones por los resultados legislativos de la diputada Fabiola Alanís, enviadas por la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Castro; del secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez; y de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; el gobernador reconoció la labor de la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso: “misión cumplida, todas las reformas de la Cuarta Transformación han sido aprobadas en el Congreso de Michoacán”.

Luego de señalar que “ojalá yo sea el último gobernador y tengamos a una gobernadora, una gobernadora con ‘A’”, Ramírez Bedolla destacó que se requiere una reforma profunda de Estado para crear las institución que requiere la Cuarta Transformación, las reformas para crear la “Cuarta República”, dijo.