Consejo General del IEM aprueba fortalece su Servicio Profesional Electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 22:06:38
Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.-  El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó la creación de una nueva plaza de Asistencia Técnica en Prerrogativas y Partidos Políticos, que formará parte de la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en este organismo público local.

El objetivo de esta incorporación es fortalecer el trabajo de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, área que en los últimos años ha incrementado sus funciones al atender, entre otras tareas, la revisión y registro de candidaturas, la entrega de prerrogativas a los partidos políticos y agrupaciones, así como el seguimiento de procedimientos relacionados con el sistema Conóceles y Conóceles Judicial.

Durante la sesión, la Consejera Electoral Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, presidenta de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, destacó que la creación de esta plaza permitirá reforzar los trabajos técnicos y administrativos que demanda la Coordinación, particularmente en periodos de procesos electorales, donde se multiplica la carga de actividades y se requiere garantizar certeza, eficiencia y legalidad en la atención a partidos políticos y candidaturas independientes.

Esta aprobación permitirá dar mayor profesionalización a las funciones sustantivas del Instituto, asegurar el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral y responder de manera más eficiente a los retos que plantea el fortalecimiento del sistema de partidos políticos en Michoacán.

Para conocer más detalles sobre la sesión, te invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales @IEMich y visualizar la transmisión completa en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/@IEMichoacan

 

