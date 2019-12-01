Conrado Paz entrega su Primer Informe Legislativo a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre 2025.- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, el diputado Conrado Paz Torres, representante del Distrito 14 de Uruapan Norte, entregó ante la presidencia de la Mesa Directiva su Primer Informe Legislativo, así como el Informe del Comité de Transparencia y Acceso a la Información de este Poder.

Lo anterior, argumentó el legislador, bajo la premisa de darle atención prioritaria a las necesidades de las personas para responderles con propuestas legislativas que realmente mejoren y transformen sus vidas.

Paz Torres, resaltó que la encomienda que le dio el pueblo de Uruapan, la ha asumido con responsabilidad política y con ética en la toma de decisiones, informando de manera abierta a la población para que sea ella quien evalúe su trabajo y direccione las decisiones que deba tomar ante el Pleno del Congreso local.

"No sólo he cumplido con rendir cuentas de frente a la ciudadanía, sino que cumplo con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado que nos mandata entregar un informe ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local, por lo que las y los uruapenses pueden tener la certeza de que mi trabajo no sólo fue presentar iniciativas, sino asegurarme de que éstas se traduzcan en realidades y beneficios para todas y todos" argumentó el legislador.

Además, Conrado Paz insistió en que este ejercicio no es una concesión, sino es una obligación que tienen los legisladores con sus representados para fortalecer la democracia y para que sean los ciudadanos quienes evalúen su trabajo y si están cumpliendo con sus promesas de campaña.

Finalmente, el Diputado del Distrito 14 de Uruapan, agradeció a quienes le han brindado su confianza y refrendó su compromiso con las y los uruapenses, de construir un entorno más justo, más seguro y de oportunides para todas y todos.