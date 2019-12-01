Conoce los 20 accesos con arcos detectores que habrá para el desfile del 16 de septiembre en Morelia

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- Para que los asistentes disfruten en armonía del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habilitará 20 accesos por los que se podrá ingresar y en los que se realizarán revisiones con arcos detectores de metal.
El personal de seguridad instalará accesos para las y los asistentes a lo largo de la avenida Francisco I. Madero, iniciando por dos arcos entre las calles Allende y Mariano Michelena (cerca del monumento a Lázaro Cárdenas), equipos de revisión de pertenencias se encontrarán también en las calles colindantes a la citada avenida:
• Francisco Zarco
• León Guzmán
• Guillermo Prieto
• Benito Juárez
• Dos accesos en Morelos Norte
• Dos accesos en Cuautla
• Belisario Domínguez
• Dr. Miguel Silva
• Luis Moya
• Sor Juan Inés de la Cruz
• Juan José de Lejarza
• Vasco de Quiroga
• Morelos Sur
• Cerrada Hidalgo
• Abasolo
Personal de la Guardia Civil estará revisando mochilas y pertenencias de quienes ingresen a la avenida Madero, con el fin de garantizar la seguridad multitudinaria, por ello se informa que está prohibido el acceso con: armas de fuego, fuegos pirotécnicos, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes y drones.
La vigilancia general constará de un importante despliegue interinstitucional coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).