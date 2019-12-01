Conoce los 20 accesos con arcos detectores que habrá para el desfile del 16 de septiembre en Morelia

Conoce los 20 accesos con arcos detectores que habrá para el desfile del 16 de septiembre en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 11:48:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- Para que los asistentes disfruten en armonía del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habilitará 20 accesos por los que se podrá ingresar y en los que se realizarán revisiones con arcos detectores de metal.

El personal de seguridad instalará accesos para las y los asistentes a lo largo de la avenida Francisco I. Madero, iniciando por dos arcos entre las calles Allende y Mariano Michelena (cerca del monumento a Lázaro Cárdenas), equipos de revisión de pertenencias se encontrarán también en las calles colindantes a la citada avenida:

•⁠  ⁠Francisco Zarco
•⁠  ⁠León Guzmán
•⁠  ⁠Guillermo Prieto
•⁠  ⁠Benito Juárez 
•⁠  ⁠Dos accesos en Morelos Norte
•⁠  ⁠Dos accesos en Cuautla
•⁠  ⁠Belisario Domínguez
•⁠  ⁠Dr. Miguel Silva
•⁠  ⁠Luis Moya
•⁠  ⁠Sor Juan Inés de la Cruz
•⁠  ⁠Juan José de Lejarza
•⁠  ⁠Vasco de Quiroga
•⁠  ⁠Morelos Sur
•⁠  ⁠Cerrada Hidalgo
•⁠  ⁠Abasolo

Personal de la Guardia Civil estará revisando mochilas y pertenencias de quienes ingresen a la avenida Madero, con el fin de garantizar la seguridad multitudinaria, por ello se informa que está prohibido el acceso con: armas de fuego, fuegos pirotécnicos, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes y drones.

La vigilancia general constará de un importante despliegue interinstitucional coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Querétaro sin registro de pacientes con sintomatología leve de COVID-19
Fiesta de 15 años termina con una persona herida con arma blanca, en Durango
Recuperan autoridades en enfrentamiento 5 vehículos que fueron robados de agencia en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un adolescente en la comunidad de Ojo de Agua de Bucio de Zinapécuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red delincuencial en Paraguay
Comentarios