Conoce los 20 accesos con arcos detectores que habrá para el desfile del 16 de septiembre en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 11:48:17

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- Para que los asistentes disfruten en armonía del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habilitará 20 accesos por los que se podrá ingresar y en los que se realizarán revisiones con arcos detectores de metal.

El personal de seguridad instalará accesos para las y los asistentes a lo largo de la avenida Francisco I. Madero, iniciando por dos arcos entre las calles Allende y Mariano Michelena (cerca del monumento a Lázaro Cárdenas), equipos de revisión de pertenencias se encontrarán también en las calles colindantes a la citada avenida:

•⁠ ⁠Francisco Zarco

•⁠ ⁠León Guzmán

•⁠ ⁠Guillermo Prieto

•⁠ ⁠Benito Juárez

•⁠ ⁠Dos accesos en Morelos Norte

•⁠ ⁠Dos accesos en Cuautla

•⁠ ⁠Belisario Domínguez

•⁠ ⁠Dr. Miguel Silva

•⁠ ⁠Luis Moya

•⁠ ⁠Sor Juan Inés de la Cruz

•⁠ ⁠Juan José de Lejarza

•⁠ ⁠Vasco de Quiroga

•⁠ ⁠Morelos Sur

•⁠ ⁠Cerrada Hidalgo

•⁠ ⁠Abasolo

Personal de la Guardia Civil estará revisando mochilas y pertenencias de quienes ingresen a la avenida Madero, con el fin de garantizar la seguridad multitudinaria, por ello se informa que está prohibido el acceso con: armas de fuego, fuegos pirotécnicos, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes y drones.

La vigilancia general constará de un importante despliegue interinstitucional coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).