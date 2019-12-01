Congreso de Michoacán tomó protesta a 109 nuevas personas juzgadoras representantes del Poder Judicial

Morelia, Michoacán; a 15 de septiembre de 2025.- Como un hecho histórico en materia de impartición de justicia, este día, el Congreso del Estado tomó protesta constitucional a los 109 nuevos jueces, juezas, magistradas y magistrados del Poder Judicial de Michoacán.

Durante los primeros minutos de este 15 de septiembre, en sesión ordinaria, la diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, con la presencia del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que Michoacán se fortalece con la llegada de un Poder Judicial con magistradas, magistrados, jueces y juezas, elegidos por voto popular, “ahora estos deberán responder al soberano que es pueblo de Michoacán”, dijo.

Fue así que el Pleno de la 76 Legislatura tomó el juramento de las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; así como de las magistradas y magistrados en materias civil y penal, del Poder Judicial del Estado; ahora, el Pleno del Poder Judicial procederá a elegir a quien presidirá el Supremo Tribunal, así como a su sustituto, e integrantes del Órgano de la Administración Judicial.



Al calificar como un hecho sin precedentes, ya que, por primera vez fueron electos de manera libre y democrática las magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado, la diputada Bugarini Torres, tomó la protesta de las personas juzgadoras en materia Penal, Acusatorio y Oral; así como de Ejecución de Sanciones Penales; las juezas y jueces Penales y en Materia Laboral.



Asimismo, rindieron protesta ante la Septuagésima Sexta Legislatura, las juezas y jueces de Primera Instancia; y diez jueces menores.



Finalmente, los Magistrados del Poder Judicial: Hugo Alberto Gama Coria, Mayra Xiomara Treviño Guizar, Paula Edith Espinoza Barrientos; el representante del Poder Ejecutivo, Gustavo Adolfo Mendoza García; y, por parte del Poder Legislativo, Omar Alejandro Negrón Villafán, es como quedó integrado el Órgano de Administración Judicial, al rendir juramento constitucional.