Confirma Gerardo Ángeles su interés por permanecer otro periodo al frente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Gerardo Ángeles Herrera, confirmó su interés en mantenerse en el cargo por un nuevo periodo, argumentando que cuenta con la experiencia necesaria para continuar con los trabajos legislativos, especialmente en el análisis del presupuesto fiscal 2026.

“Creo que hay experiencia para poder hacerlo y seguir dialogando, y si así lo deciden los diputados, pues aquí estoy”, declaró Ángeles Herrera, cuyo periodo actual concluye oficialmente el próximo 1 de octubre.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que buscará acercarse al coordinador de su bancada, Guillermo Vega Guerrero, así como al resto de los diputados panistas, para explorar la posibilidad de extender su gestión. “Siempre estoy puesto”, afirmó, al destacar la relevancia del próximo proceso de revisión presupuestal y de las leyes hacendarias.

Respecto a la posibilidad de enfrentar resistencia por parte de legisladores de Morena, Ángeles Herrera aseguró estar abierto al diálogo: “Sí, totalmente, siempre estoy dispuesto a dialogar, estoy abierto y si es la mejor opción”.

No obstante, reconoció que deberá revisar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para determinar si la reelección es legalmente viable, especialmente considerando los criterios de alternancia de género y partido que rigen la presidencia de la Mesa Directiva. “Tendríamos que revisarlo bien porque me parece que no se permite la reelección”, comentó.

El diputado adelantó que en las próximas semanas comenzará la recepción de propuestas de tablas de valores por parte de los municipios, como parte del proceso de elaboración de las leyes fiscales. “Algunos de los municipios ya empezaron a trabajar el tema, inclusive ya he tenido acercamiento con algunos de ellos y bueno, tienen que enviar su propuesta antes del 31 de octubre”, puntualizó.