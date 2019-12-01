Confía Rectora que presupuesto 2025 de la UMSNH será suficiente para cumplir con compromisos programados

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:03:09

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2025.- La Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, consideró que los recursos asignados a la Casa de Hidalgo para el 2025 serán suficientes para cumplir con los compromisos programados en su presupuesto anual.

En entrevista, la Rectora de la Máxima Casa de Estudios consideró que el manejo de los recursos con responsabilidad y el apoyo de los directores, así como la administración de los recursos propios, podrán salir favorablemente de los gastos de este año.

Asimismo, reconoció que la comunidad ha sido muy empática en los retos financieros que la Casa de Hidalgo enfrenta, a pesar del presupuesto pleno que se logró con la reforma constitucional, la institución podría enfrentar nuevas problemáticas debido al incremento de la matrícula.

Yarabí Ávila dijo ser consciente de que los recursos con los que cuenta el estado no son suficientes para todas las instituciones, por ello, se buscan opciones que no necesariamente impliquen solicitar recursos extraordinarios.

La Rectora señaló que en el año 2023 hubo 23 mil fichas de aspirantes; en 2024 fueron 25 mil 500; y en este año 26 mil 500, por lo que continúa el crecimiento de los aspirantes y su matrícula.