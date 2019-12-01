Condecoración al Mérito Juvenil, visibiliza talento de las y los morelianos: Paola Delgadillo

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- Con el objetivo de reconocer el talento, la participación y las aportaciones de las nuevas generaciones, se llevó a cabo la toma de protesta del jurado seleccionador para la entrega de la Condecoración al Mérito Juvenil de Morelia 2026, acto protocolario encabezado por la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández.

Durante su mensaje, Paola Delgadillo agradeció la participación de quienes integran el jurado y destacó la importancia de este proceso para visibilizar el talento y las capacidades de las juventudes morelianas. Asimismo, refrendó el compromiso del Ayuntamiento de Morelia con el impulso a las nuevas generaciones.

“Cuentan con todo nuestro apoyo para este proceso; nosotros creemos en las juventudes, sabemos que tienen mucho talento y que hay mucho que reconocer en ellos, y cuentan con el Gobierno de Morelia”, expresó.

Por su parte, la directora del Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM), Elvia Loreto Mendoza Gómez, destacó que la participación de perfiles provenientes del servicio público, la academia, los medios de comunicación y la vida social de la ciudad fortalece este ejercicio de reconocimiento.

“Para el Instituto de la Juventud Moreliana es muy valioso contar con la participación de perfiles tan destacados. Su presencia hoy sin duda fortalece este ejercicio y nos permitirá reconocer con responsabilidad y con criterio a las y los jóvenes destacados en los diferentes ámbitos”, señaló.

La Condecoración al Mérito Juvenil de Morelia tiene como propósito reconocer a jóvenes que, con su talento, trabajo y compromiso social, contribuyen al desarrollo de la ciudad en distintos ámbitos. En esta edición se contemplan diversas categorías que reflejan el desarrollo y la participación juvenil en áreas como el ámbito académico, profesional, social, cultural, deportivo, innovación y tecnología, inclusión y medio ambiente, entre otras.

La convocatoria estará abierta del 13 de marzo al 13 de abril, periodo en el que se recibirán las postulaciones de las y los aspirantes. Posteriormente, el jurado llevará a cabo el proceso de análisis y deliberación para determinar a quienes serán galardonados en la edición 2026.

Los registros se podrán hacer vía virtual a través de la plataforma de la convocatoria, https://meritojuvenil.morelia.gob.mx/. También se podrá hacer el registro de manera presencial, en las instalaciones del Instituto de la Juventud Moreliana.

Con esta condecoración, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través del Ayuntamiento de Morelia y del Instituto de la Juventud Moreliana, reafirma el compromiso de reconocer e impulsar el talento de las juventudes, pieza fundamental para el desarrollo y la construcción del futuro de la ciudad.