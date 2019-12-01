Concurso Artístico de la Raza Purépecha Zacán, corazón cultural del estado: Sectur 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 16:02:25

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- El Concurso Artístico de la Raza Purépecha Zacán, 2025 llega este año del 17 al 18 de octubre para mostrar el corazón cultural de Michoacán, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Juan Carlos Paz Aguilera, presidente del Concejo Comunal de Zacán, informó que este año la novedad es la participación de bandas infantiles en el evento, el cual preserva, rescata, conserva y difunde la cultura michoacana a través de la danza, pireris, orquestas y bandas, “fortaleciendo la identidad purépecha que nos caracteriza”, explicó.

Organizadores anunciaron que el 17 de octubre se realizará la eliminatoria de Danzas, Orquestas y Pireris, en las categorias de infantil y libre. Mientras que el 18, se realizará la final, incluyendo las bandas.

Para este año se prevé una afluencia de 20 mil personas, quienes se espera generen una derrama económica estimada de 20 millones de pesos, además que lograrán disfrutar de la riqueza cultural de Michoacán.

“El respeto, la identidad y la proyección del arte purhépecha, se ha fortalecido a través de la historia del concurso de Zacán, ya que es uno de los escenarios más importantes para los artistas originarios de las cuatro regiones purépechas de nuestro estado”, afirmó Juan Carlos Paz Aguilera.

“En las danzas los pueblos expresan lo más profundo de su cultura, es la expresión poética que transmite el alma a través del cuerpo, acción cultural y de herencia de saberes que podrá ver el público que los acompañe este año”, concluyó.