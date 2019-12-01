Concurso Artístico de la Raza Purépecha Zacán, corazón cultural del estado: Sectur 

Concurso Artístico de la Raza Purépecha Zacán, corazón cultural del estado: Sectur 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 16:02:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- El Concurso Artístico de la Raza Purépecha Zacán, 2025 llega este año del 17 al 18 de octubre para mostrar el corazón cultural de Michoacán, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Juan Carlos Paz Aguilera, presidente del Concejo Comunal de Zacán, informó que este año la novedad es la participación de bandas infantiles en el evento, el cual preserva, rescata, conserva y difunde la cultura michoacana a través de la danza, pireris, orquestas y bandas, “fortaleciendo la identidad purépecha que nos caracteriza”, explicó.

Organizadores anunciaron que el 17 de octubre se realizará la eliminatoria de Danzas, Orquestas y Pireris, en las categorias de infantil y libre. Mientras que el 18, se realizará la final, incluyendo las bandas.

Para este año se prevé una afluencia de 20 mil personas, quienes se espera generen una derrama económica estimada de 20 millones de pesos, además que lograrán disfrutar de la riqueza cultural de Michoacán.

“El respeto, la identidad y la proyección del arte purhépecha, se ha fortalecido a través de la historia del concurso de Zacán, ya que es uno de los escenarios más importantes para los artistas originarios de las cuatro regiones purépechas de nuestro estado”, afirmó Juan Carlos Paz Aguilera.

“En las danzas los pueblos expresan lo más profundo de su cultura, es la expresión poética que transmite el alma a través del cuerpo, acción cultural y de herencia de saberes que podrá ver el público que los acompañe este año”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalía investiga homicidio de comerciante en mercado de Chilpancingo
FGE obtiene pena maxima de 50 años de prision contra Isaac Saúl O., culpable de feminicidio a su pareja Esli Viridiana N.
Alejandra Anguiano: 59% de mujeres michoacanas viajan con miedo en combis
Indigna golpiza a viejitos de Zitácuaro, Michoacán: Abuelitos apaleados por su propio hijo y nieta para despojarlos de su casa; policías y abogados solo se quedaron viendo
Más información de la categoria
Indigna golpiza a viejitos de Zitácuaro, Michoacán: Abuelitos apaleados por su propio hijo y nieta para despojarlos de su casa; policías y abogados solo se quedaron viendo
Detienen en México a la actriz de contenido para adultos Angie Miller; estaría implicada en las muertes de B-King y Dj Regio Clown
Localizan sin vida a estudiante de la UAGro en Acapulco; había sido reportado como desaparecido
Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos
Comentarios