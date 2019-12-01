Conagua inicia desfogue controlado de la presa de Cointzio

Conagua inicia desfogue controlado de la presa de Cointzio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 22:35:29
Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició este lunes el desfogue controlado de la presa de Cointzio, a cinco metros cúbicos por segundo lo cual no representa riesgo para la población.

El desfogue comenzó a las 18:00 horas, con un nivel de almacenamiento del 94.67 por ciento, lo cual no representa un incremento significativo en el caudal del río Grande de Morelia.

Dicho procedimiento es crucial para regular el nivel del agua, prevenir desbordamientos y garantizar la seguridad estructural de la presa, considerando que aún nos encontramos en temporada de lluvias, explicó la Conagua.

Se prevé que este desfogue tenga una duración de entre 24 y 48 horas, dependiendo de la presencia de lluvias. En tanto, se mantiene activo el operativo especial entre los diferentes niveles de gobierno.

