Con pagos digitales aumentó recaudación 150%: Luis Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 17:19:23
Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- El Gobierno de Michoacán ha logrado un incremento del 150 por ciento en sus ingresos propios, pasando de tres mil 200 millones a ocho mil millones de pesos entre 2021 y 2025. Este resultado se atribuye a la disciplina, el orden y la transparencia en la gestión estatal, así como a la confianza ciudadana impulsada por la digitalización de trámites, pagos de servicios, derechos e impuestos estatales.

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el tesorero Luis Navarro informó sobre este considerable aumento en la recaudación. Destacó que Gobierno Digital ha sido una herramienta fundamental, ya que sus sistemas agilizan los trámites y pagos, evitan riesgos al manejar efectivo y garantizan la transparencia de las operaciones mediante el registro correcto.

El tesorero agregó que la ciudadanía ha depositado su confianza en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al constatar que los recursos públicos se destinan a la ejecución de obras de infraestructura y a acciones de impacto colectivo en toda la geografía michoacana.

Luis Navarro expuso que el Gobierno de Michoacán robusteció sus ingresos sin aumentar ni crear nuevos impuestos. Este logro es consecuencia directa de la disciplina, orden y transparencia en el manejo de los recursos públicos, la visibilidad de acciones de impacto masivo, y la facilitación de trámites y pagos digitales.

