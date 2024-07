Con medios falsos y pautas, pretenden desprestigiar al senador electo, Raúl Morón.

Morelia, Michoacán, a 19 de Julio de 2024.- Dicen las malas lenguas que en los últimos días han incrementado las campañas negras en contra del candidato electo al senado de la república, Raúl Morón Orozco.

Tal parece que la lucha por la candidatura al gobierno de Michoacán ya comenzó y varias fuerzas oscuras al interior de Morena pretenden golpear, dividir y ensuciar todo lo que se relacione con Morón.

Aquí algunos ejemplos: la actual titular de la Secretaría de Educación, Gabriela Molina, fue criticada en estas páginas digitales por su pasado relacionado al ex gobernador Silvano Aureoles; se dice que ha brincado de partido en partido y se le acusa de estar operando políticamente en favor de Morón Orozco.



En otra publicación supuestamente se le hizo una amonestación pública al ex presidente municipal de Morelia por su relación con algunos personajes cercanos al silvanismo, para ello se dijo que el regaño venía desde la dirigencia estatal de Morena, pero esta declaración no fue aceptada por el líder estatal.

Queda claro que ganar o conservar el poder político implica una buena dosis de astucia, creatividad e inteligencia, no sólo para obtener los votos que se requieren para construir mayorías electorales estables, sino, sobre todo, para derrotar a los adversarios que te pueden hacer frente en las próximas elecciones.



Las campañas negativas, cuyo objetivo central es vencer a los opositores, se han convertido en prácticas privilegiadas de los partidos y candidatos que disputan un cargo de elección popular, a pesar de las restricciones normativas. Este tipo de campañas adquieren el adjetivo de negativas porque se centran en hablar del adversario, generalmente en contra, en lugar de hablar sobre las fortalezas o propuestas propias y nadie conoce quién las paga o de dónde sale el recurso para que sean publicadas en las principales plataformas digitales.



Crece más la sorpresa porque son las mismas que en la pasada contienda electoral se dedicaron durante meses a denostar al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcazar.

Mucho nerviosismo se siente en los equipos políticos que buscan derrotar a Morón, hay acusaciones muy fuertes y sin fundamento y eso en un futuro se les puede revertir, que no se les olvide además que Raúl Morón es el personaje más cercano de Michoacán con Claudia Sheinbaum y eso lo saben todos los morenistas.



Deben de tener cuidado, no se les vaya a voltear el chirrión por el palito.

Ni modo, ya los mordió la viborita feliz.