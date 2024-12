Con marcha, animalistas piden justicia para "Güero", lomito asesinado con un petardo en Jacona, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre del 2024.- Con cartulinas en mano con leyendas como "no más violencia contra los animales" y "justicia, no más pirotecnia", es que activistas protectores de animales salieron a las calles de Jacona, Michoacán para exigir a la Fiscalía General del Estado aplique la ley contra quien asesinó a un perrito conocido como "Güero", lomito al que presuntamente le colocaron un petardo en el hocico.



Fue un contingente de hombres y mujeres acompañados con sus lomitos, quienes concluirán su marcha frente a las instalaciones del ayuntamiento de Jacona. También piden el apoyo de autoridades municipales para solicitar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y verificar la identidad de los responsables.



Por su parte, el presidente municipal de Jacona, Isidoro Mosqueda, informó que no se permitirán actos de violencia contra ningún animal.



La Fiscalía General del Estado, informó a través de un comunicado que una adolescente de 15 años acompañada con su padre se presentó ante esta instancia, la menor presumiblemente estaba tronando pirotecnia junto al canino.



Datos proporcionados por las activistas, señalaron que Güero vivía cercano a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaba en espera de una familia adoptante y fue durante la tarde noche de este 25 de diciembre que murió a consecuencia del uso de pirotecnia.