Con la Cabalgata Histórica de la Conspiración Ignacio Pérez inician festejos patrios 2025 en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 19:39:00

Querétaro, Querétaro, 12 de septiembre del 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, encabezó el inicio de las festividades conmemorativas por la Independencia de México, al recibir en Palacio de la Corregidora a los participantes de la Cabalgata Histórica de la Conspiración Ignacio Pérez.

Dicho acto evoca la memoria viva de aquellos quienes con su voz y sangre dieron patria y libertad.

Durante este acto, que recuerda que alcaide Ignacio Pérez llevó el mensaje de la Corregidora, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, de que la conspiración había sido descubierta.

El presidente del Grupo de Conspiradores de 1810, Andrés Palacios García, sostuvo que aquella gesta heroica es un llamado a la unidad, que nos obliga a mantener viva la lucha por la defensa de nuestras instituciones, así como defender la justicia, la igualdad, la libertad.