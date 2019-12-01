Con la Cabalgata Histórica de la Conspiración Ignacio Pérez inician festejos patrios 2025 en Querétaro

Con la Cabalgata Histórica de la Conspiración Ignacio Pérez inician festejos patrios 2025 en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 19:39:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 12 de septiembre del 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, encabezó el inicio de las festividades conmemorativas por la Independencia de México, al recibir en Palacio de la Corregidora a los participantes de la Cabalgata Histórica de la Conspiración Ignacio Pérez.

Dicho acto evoca la memoria viva de aquellos quienes con su voz y sangre dieron patria y libertad.

Durante este acto, que recuerda que alcaide Ignacio Pérez llevó el mensaje de la Corregidora, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, de que la conspiración había sido descubierta.

El presidente del Grupo de Conspiradores de 1810, Andrés Palacios García, sostuvo que aquella gesta heroica es un llamado a la unidad, que nos obliga a mantener viva la lucha por la defensa de nuestras instituciones, así como defender la justicia, la igualdad, la libertad.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra duro choque en Querétaro; el saldo de este fue de 3 personas sin vida y 3 lesionadas de gravedad
FGR quema casi 6 millones de cigarros ilegales y destruye estupefacientes en Campeche
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Dos sujetos armados fueron detenidos en Nuevo León: ambos ya eran buscado por las autoridades
Más información de la categoria
Cuenta ISSSTE con insumos completos, quirófanos y atención especializada para afectados por la explosión en Iztapalapa: Martí Batres
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Con la Cuarta Transformación, México es uno de los países menos desiguales del continente: Claudia Sheinbaum
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Comentarios