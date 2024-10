Con la aprobación de la reforma al Poder Judicial local, Michoacán avanza y consolida su democracia: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2024.- “La Cuarta Transformación seguirá trabajando por regresarle todo el poder al pueblo, y hoy se dio una muestra más de que estamos trabajando a favor de nuestra gente con la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, con la que ahora la ciudadanía podrá elegir a jueces y magistrados”, aseveró el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

Tras haber sido aprobada en el pleno del poder legislativo michoacano la reforma en materia del Poder Judicial, el líder de la bancada del PT mencionó que este es un paso más hacia el camino de la verdadera democracia, uno de los mandatos del gobierno de la 4T, por ello dijo no debe caber duda en que en la medida en que se pide respeto a las instituciones, debe acompañarse de resultados en la impartición de justicia para todas y todos los mexicanos.

“Hoy volteamos nuevamente al camino de la justicia de todas las personas que se han quedado esperando una sentencia o que lamentablemente se encuentran aún en investigación por no poder pagar un amparo, porque esos jueces y magistrados que se corrompieron ya no podrán permanecer indefinidamente en esos cargos”, indicó el coordinador parlamentario petista.

Reyes Galindo, resaltó que quienes ostentan un cargo de competencia con el Poder Judicial, no deben temer ante dicha reforma, puesto que no se trastocan los derechos laborales como lo han querido malinformar algunos de la oposición, contrario a ello se erradica el nepotismo que por décadas se impuso entre quienes llegaron a este poder a coptar los espacios solo para beneficiarse entre unos cuantos y no con el objetivo de trabajar a favor de la gente.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, siempre estaremos abiertos a dialogar con todas las instituciones para que logremos un equilibrio entre gobernantes y gobernados, que sea siempre la ciudadanía la principal beneficiada de nuestra democracia y que no se quede solo entre unos cuantos el beneficio de gozar plenamente de los derechos que establece nuestra Constitución”, acotó el legislador.