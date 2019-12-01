Con inversión histórica de 9 mil mdp, Bedolla transforma Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:19:53

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2024.- El Gobierno de Michoacán invierte de manera histórica alrededor de 9 mil millones de pesos en materia de infraestructura, vialidad y obra pública para Morelia, informó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador destacó que se trata de la inversión estatal más grande registrada en los últimos 50 años para la capital michoacana, de la cual, mil 900 millones corresponden al teleférico, que actualmente registra un avance superior al 37 por ciento.

Dos mil 700 millones para el segundo anillo periférico, donde actualmente los trabajos se concentran en tres de sus siete segmentos, y que en total tendrá una extensión de 87.8 kilómetros para ser tres veces más grande que el periférico actual.

Otras obras estratégicas para mejorar la conectividad y los tiempos de traslado son los distribuidores viales y pasos elevados, como los que se construyen en las inmediaciones del Mercado de Abastos, con 380 millones; de la salida a Pátzcuaro, con 442 millones; por Policía y Tránsito, con 350 millones; y los de las comunidades de La Estancia y Tacícuaro, que forman parte del segundo anillo periférico.

Ejemplo de este tipo de infraestructura es el Paso Catrinas, inaugurado a finales de mayo de este año, el cual ha transformado la movilidad para beneficio de las familias que viven en el poniente de Morelia. La obra se construyó con una inversión de 295 millones.

Para la rehabilitación y construcción de vialidades, caminos y carreteras, así como de infraestructura urbana, educativa, seguridad y agua potable se destinaron 2 mil 528 millones de pesos, como en el Ramal Camelinas, el libramiento, San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal, cuartel de la Guardia Civil, entre otras obras.

Actualmente avanza en tiempo y forma la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad, con una inversión de 201 millones de pesos.

Y una de las últimas obras que arrancó Ramírez Bedolla es la modernización del planetario, donde se invierten 168 millones de pesos, el cual contará con el sistema Digistar de máxima tecnología y vanguardia mundial.