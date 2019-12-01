Con honestidad, fomentamos el diálogo para concretar acuerdos por Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 08 de septiembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano reconoció que uno de los logros más importantes de este primer año legislativo ha sido la construcción de consensos en el Congreso del Estado, al privilegiar el diálogo por encima de las diferencias políticas.

“Agradezco a mis compañeras diputadas y diputados, tanto del bloque progresista como de la oposición, la altura de miras y la disposición al acuerdo. Hemos demostrado que, cuando ponemos a Michoacán por delante, es posible avanzar juntos”, expresó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

La Doctora en Ciencias Sociales también reconoció la relación de respeto y cooperación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla: “El diálogo entre poderes ha sido fundamental para consolidar el Plan Morelos y para seguir impulsando la transformación en el estado. Ese es el ejemplo de una honestidad que cumple”.

Fabiola Alanís expresó que el bienestar de las y los michoacanos es el eje que ha garantizado un trabajo honesto que cumple con los principios de la Cuarta Transformación y favorece el respaldo ciudadano hacia el movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum “porque cuando se legisla y se gobierna del lado del pueblo, se gobierna bien”, concluyó.