Con el proyecto "Batán, Agua para Todos", no habrá un incremento en el precio del servicio: Mauricio Kuri

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 12 de junio de 2025.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, aclaró que el proyecto de “El Batán, agua para Todos”, no generará un incremento en el precio del servicio a los usuarios.

“Nosotros por ley, tenemos que poner todo lo que se va a gastar, pero es mantenimiento anual es lo que se va a cobrar a nosotros y nosotros le vamos a cobrar al usuario, aquí lo más importante es que no va a tener un aumento en el precio del agua y lo más importante es que vamos a seguir teniendo agua”.

Afirmó que la población ya está acostumbrada a haya una gran cobertura de agua en Querétaro, pero si no se hace nada ahorita, los hijos de todos, en 10 años van a tener problemas de violencia por un tema tan importante que es el agua.

“Creo que nuestro Gobierno está haciendo responsable de entregar una opción viable de alta generación y tecnología; invito a los ciudadanos a que participen en este acompañamiento y sean parte de todo el proceso de licitación, de cómo están haciendo la obra, si es que se hace y si es que se autoriza por parte de los legisladores y que no nos ganamos ideas sacadas solamente para llevar la contraria; es muy fácil destruir, yo estoy pidiendo a la gente que se meta que se instruya y me ayude a que les digan a sus diputados que Querétaro necesitan agua”.

Cuestionado sobre la contra propuesta que plantea el diputado federal Gilberto Herrera, el mandatario estatal aclaró que ellos llevan cuatro años construyendo este proyecto y cómo es posible que él haya hecho esta propuesta en tres días.

“Haciendo este en plan llevamos cuatro años, no es un tema que hayamos sacado así debajo de la mesa para poder hacer un tema político, yo creo que Querétaro no está para arranques de personas por lo que invitamos a que primero vean este proyecto, lo analicen bien y que no confundan a la población (…) no entendí qué tan rápido pudo haber hecho un proyecto en tres días porque nosotros llevamos años haciéndolo”.

Recordó que el Acueducto II se termina de pagar en 2027 e inmediatamente después comenzarán a pagar lo de El Batán para que no le peguen nada a las finanzas públicas y siga siendo el estado con las mejores calificaciones de financiamiento.

“Hay un impuesto sobre nómina que pagan los empresarios y este impuesto, en un inicio, estaba hecho para el Acueducto II por eso es importante que este impuesto que los empresarios están dando, es decir, seguir aportando para cuestiones del resto en el Estado para poder traer inversión; nosotros recibimos 5 mil millones de pesos de impuestos sobre la nómina”.

Aseguró que casi todo este recurso se aporta a infraestructura, pero no solamente para Acueducto II porque al final la inflación va subiendo.

“Este proyecto será a través de una licitación abierta y tendrá que ser una licitación internacional por el tamaño de la inversión, y sobre todo tendrá que ser muy transparente”.