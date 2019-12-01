Con el Presupuesto 2026 de Michoacán abonamos a la construcción de un mejor Michoacán: Conrado Paz

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre 2025.- El Diputado Conrado Paz Torres, representante del Distrito 14 de Uruapan Norte, tras validar la propuesta de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2026, dijo que con éste se busca garantizar la capacidad del Estado para atender con inmediatez, las necesidades de la población michoacana.

El Diputado por Uruapan se dijo un aliado de todas aquellas acciones que permitan construir un Estado más fuerte, capaz de brindar condiciones de seguridad, salud y educación para todas y todos.

Por ello, Paz Torres aseguró que del presupuesto de $107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos, se direccionarán recursos para incrementar la cobertura de los servicios de salud, particularmente para la atención de los sectores más desprotegidos.

Al ser una prioridad y compromiso de la gestión del diputado uruapense, se etiquetaron recursos para el rubro educativo por un monto de $33 mil 796 millones, 729 mil 286 pesos, de los cuales, se destinará un porcentaje para la mejora de la infraestructura de las escuelas en la entidad.

A su vez, Paz Torres indicó que el presupuesto para las áreas de seguridad, deberá garantizar la capacidad del Estado para atender con inmediatez los problemas de violencia que siguen lastimando a las y los michoacanos, por lo que aseguró, se mantendrá dispuesto para seguir contribuyendo desde la función legislativa, en un entorno de mayor paz y justicia para la entidad.

"Aún hay grandes desafíos para poder estabilizar a Michoacán, y por eso mi deber con la gente es sumar desde el Congreso, para que este presupuesto se materialice en condiciones de vida más justas para todas y todos", indicó.

Por lo anterior, Conrado Paz consideró que "ahora viene la tarea más importante de las y los diputados, que es vigilar la adecuada y transparente aplicación de los recursos públicos, pues las y los michoacanos lo exigen y merecen gobiernos que administren con eficiencia y honestidad los recursos de todas y todos".

Finalmente, el Diputado del Distrito 14 de Uruapan Norte, expresó su anhelo de que el presupuesto 2026, permita impulsar el crecimiento económico y social de Michoacán, refrendando con ello su compromiso de contribuir desde cualquier trinchera, en la consolidación de un Estado justo y próspero para todas y todos.