Con Bedolla, Michoacán suma inversión histórica de 7 mil mdp en movilidad: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2025.- En cuatro años, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha invertido más de 7 mil millones de pesos en el desarrollo urbano y movilidad del estado, que se ven reflejados en la edificación de obras insignia como los teleféricos de Morelia y Uruapan, y la construcción del nuevo mercado de Pátzcuaro.

En el marco del Cuarto Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo estatal, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, destacó que el presente sexenio será recordado por un legado sin precedentes en infraestructura pública, impulsado por el programa Michoacán Construye.

“Michoacán está acabando con el rezago que enfrentaba en materia de obra pública y movilidad, producto del compromiso que nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla mantiene con el desarrollo del estado”, enfatizó.

Con relación a la inversión en movilidad destinada por el Gobierno de Michoacán, subrayó que, sólo en los teleféricos se destinaron 5 mil 100 millones de pesos, además de otros 250 millones de pesos que se inyectarán en la renovación de 240 camiones urbanos en el municipio de Uruapan, a través del Programa de Modernización del Transporte Público Colectivo.

A estas inversiones se suman la del nuevo mercado de Pátzcuaro, donde se depositaron 280 millones de pesos, y la remodelación del Planetario de Morelia, en la que se invirtió una bolsa de 168 millones de pesos.

Además, dijo, se contempló una bolsa de mil 392 millones de pesos en acciones que fortalecen el tejido social y que impulsan el desarrollo de la comunidad, tales como la inversión de 80 millones de pesos en Villas del Pedregal, donde se le está dando vida a la macroglorieta del fraccionamiento; y la conexión entre este y la Tenencia de San Nicolás Obispo, beneficiando de forma histórica y directamente a la población del poniente de la capital michoacana.

Gladyz Butanda remarcó que, a cuatro años de haber asumido la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla está haciendo historia como el mandatario michoacano con mayor inversión en obra pública, que, agregó, será el sello del presente sexenio.