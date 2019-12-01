Con 500 mdp, arranca Bedolla obra del segmento 5 del segundo anillo periférico de Morelia

Con 500 mdp, arranca Bedolla obra del segmento 5 del segundo anillo periférico de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 17:20:46
Charo, Michoacán, 13 de septiembre de 2025.-  Al resaltar que el avance de Michoacán en obra pública es histórico, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio arranque a la construcción del quinto segmento del segundo anillo periférico de Morelia, el cual mejorará la movilidad para más de un millón de habitantes de la capital del estado, así como de Charo y Tarímbaro.

Detalló que el Gobierno de Michoacán invierte más de 500 millones de pesos en este segmento, de recursos 100 por ciento estatales, sin generar deuda pública, lo cual es el resultado de un manejo financiero responsable y transparente. 

Ramírez Bedolla puntualizó que los segmentos uno, cuatro y cinco del segundo anillo comprenden, en conjunto, 51 kilómetros, en los cuales, el Estado invierte más de 2 mil 600 millones de pesos. 

Destacó que este circuito integrará la zona conurbada de Morelia de manera eficiente y humana, brindando mayor movilidad a la población al acortar distancias, así como los tiempos de traslado, construyéndose una ciudad más humana, al beneficiar a habitantes de comunidades y fraccionamientos de esta zona. 

En tanto, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, expuso que este segmento conectará de la salida a Mil Cumbres a la zona de hospitales de Ciudad Salud, teniendo las dimensiones de una autopista, misma que será libre de peaje. 

Explicó que la ejecución de las obras que realiza el Gobierno estatal es posible gracias a las finanzas sanas y a la planeación con que opera la actual administración. 

Acompañaron al gobernador, Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Juan Gabriel Molinero Villaseñor, presidente municipal de Charo, Alfonso Martínez Alcázar; presidente municipal de Morelia; José Luis Téllez Marín, diputado federal del Distrito 6 Ciudad Hidalgo; Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración; Baltazar Gaona García, diputado local; Roberto Santillán Ferreyra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán; así como funcionarios estatales y municipales y habitantes del municipio de Charo.

