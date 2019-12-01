Comunidad Trans alza la voz contra visita de Marcela Lagarde al Congreso de Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 16:24:38

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+

alzaron la voz en rechazo a la visita de la feminista Marcela Lagarde, encuentro que tendrá lugar en el Congreso del Estado, la acusan de emitir discursos transfóbicos.

En rueda de prensa, representantes de la comunidad, demandaron a los diputados locales de todas las fracciones partidistas y a las diferentes instituciones tomar como prioridad las necesidades de la población trans en todos los ejes, incluyendo educación, salud y registro civil y no sólo colocar banderas LGBTQ+ a conveniencia de la circunstancias.

"Como Estado de Michoacán no se debería permitir darle una plataforma a una persona que su discurso pone en riesgo las vidas de las personas trans,", señaló Álvaro Pérez, ciudadano trans.

Por su parte,

Heidi, una mujer trans y sorda, expresó su rechazo a los discursos de odio que indicaron emite Marcela y exigió que se tomen en cuenta las diversas identidades de género.

"No es bienvenida esta persona con su discurso en contra de nosotros la personas que hemos decidido estar aquí y formar parte de este espacio y hay tantas cosas que atender dentro de las necesidades que nosotros vivimos", comentó.

Raúl Martínez, del Colectivo Michoacán Diversidad, hizo un llamado a las dependencias y a los legisladores a posicionarse y revisar las iniciativas que ya están en el Congreso, como la tipificación del transfeminicidio y el reconocimiento de las infancias trans.

"Llamamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión de Víctimas que se posicionen ante la presencia de Marcela Lagarde , en un espacio que nos parece provoca ya que el Congreso del Estado ya legisló en el reconocimiento de identidad de género", expresó.

Los manifestantes también cuestionaron la congruencia de los diputados locales, señalando que, si bien algunos han mostrado apoyo a la comunidad LGBT en el pasado, no se han concretado avances legislativos significativos.

La comunidad trans demandó un cambio de sede para el evento de Marcela Lagarde.