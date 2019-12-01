Comunidad Trans alza la voz contra visita de Marcela Lagarde al Congreso de Michoacán

Comunidad Trans alza la voz contra visita de Marcela Lagarde al Congreso de Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 16:24:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+
alzaron la voz en rechazo a la visita de la feminista  Marcela Lagarde, encuentro que tendrá lugar en el Congreso del Estado, la acusan de emitir discursos transfóbicos.

En rueda de prensa,  representantes de la comunidad, demandaron a los diputados locales de todas las fracciones partidistas  y a las diferentes instituciones tomar como prioridad las necesidades de la población trans en todos los ejes, incluyendo educación, salud y registro civil y no sólo colocar banderas LGBTQ+  a conveniencia de la circunstancias.

"Como Estado de Michoacán no se debería permitir darle una plataforma a una persona que su discurso pone en riesgo las vidas de las personas trans,", señaló Álvaro Pérez, ciudadano trans.

Por su parte, 
Heidi, una mujer trans y sorda, expresó su rechazo a los discursos de odio que indicaron emite Marcela y exigió que se tomen en cuenta las diversas identidades de género.

"No es bienvenida  esta persona con su discurso en contra  de nosotros la personas que hemos decidido estar aquí y formar parte de este espacio y hay tantas cosas que atender dentro de las necesidades que nosotros vivimos", comentó.

Raúl Martínez, del Colectivo Michoacán Diversidad, hizo un llamado a las dependencias y a los legisladores a posicionarse y revisar las iniciativas que ya están en el Congreso, como la tipificación del transfeminicidio y el reconocimiento de las infancias trans.

"Llamamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión de Víctimas que  se posicionen ante la presencia de Marcela Lagarde , en  un espacio que nos parece provoca ya que el Congreso del  Estado ya legisló en el reconocimiento de identidad de género", expresó.

Los manifestantes también cuestionaron la congruencia de los diputados locales, señalando que, si bien algunos han mostrado apoyo a la comunidad LGBT en el pasado, no se han concretado avances legislativos significativos.

La comunidad trans demandó un cambio de sede para el evento de Marcela Lagarde.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Marina desmantela laboratorio clandestino valuado en 279 mdp en Durango
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Capturan a dos sospechosos por atentado en Manchester
Más información de la categoria
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Comando ataca pista avionetas y quema una aeronave en Parácuaro; es el segundo ataque contra pistas de la Tierra Caliente de Michoacán
EEUU está en "conflicto armado" con organizaciones criminales, declara Trump
Comentarios