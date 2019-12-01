Comunidad de Opopeo decidirá su autonomía, piden a edil no intervenir

Autor: Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 15:30:36

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre de 2025. - La comunidad de Opopeo y sus encargaturas del orden llevarán a cabo una consulta el próximo domingo 19 de octubre para decidir si desean administrar su presupuesto de manera directa y autogobernarse.

En rueda de prensa, representantes de la localidad llamaron a los ciudadanos a no dejarse intimidar y expresar su libre voto, denunciaron que desde la administración municipal de Salvador Escalante, encabezada por la edil Dayana Pérez Mendoza, han detectado presiones para evitar regirse bajo usos y costumbres.

Ante la intromisión de ediles en procesos de consulta, pidieron a la administración federal y estatal aplicar sanciones a funcionarios municipales que pretendan intervenir.

Por su parte, Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM),

Estima que, de aprobarse la autonomía, les correspondería ejercer 60 millones 556 mil 925 pesos para el año fiscal 2026, sin intermediarios y de manera directa.

Preven participación de habitantes de Opopeo, San Gregorio Tepetate, Turícuaro, Los Palmitos, La Estacada, Felipe Carrillo Puerto, La Puertay Casas Blancas; la elección se realizará por usos y costumbres, a través de mano alzada.

Agregaron que, de acuerdo con el censo del INEGI de 2020, Opopeo y sus encargaturas suman 15 mil 562 habitantes, lo que equivale al 31.19% de la población total del municipio de Salvador Escalante.