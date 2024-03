Colosio era un hombre de causas, y hoy, las causas nos unen: Memo Valencia

Tuxpan, Mich., a 23 de marzo de 2024.- A 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la defensa de las que fueron sus causas e ideales, como la democracia, es lo que hoy une a quienes nunca imaginaron ser aliados, indicó Memo Valencia, presidente del PRI Michoacán, durante el acto por el Aniversario Luctuoso del priista y ex candidato presidencial, realizado en Tuxpan.



"Hoy estamos unidos quienes hace apenas unos años no lo estábamos, estamos unidos porque nos une una gran causa, yo creo que la gran causa más grande: Cuidar nuestra democracia. Las causas por las que Luis Donaldo luchó, son las causas que nos unen, las causas que nos tienen aquí", dijo.



El líder priista aseguró que México requiere una democracia sin perversión, como soñaba Colosio, y hoy, lamentablemente este escenario se representa con la demagogia que cada mañana los mexicanos observan desde Palacio Nacional, encarnado en Morena, lo peor del viejo PRI que busca ser una dictadura.



"Esto es una dictadura y hace más de 100 años tuvimos que enfrentar una con fusiles porque no teníamos alternativas democráticas, hoy no son las armas las que se harán valer en cambio por conservar nuestra democracia, hoy será nuestra credencial de elector el arma que utilicemos para ir a decirle no a la dictadura y sí a la democracia", afirmó.



Consideró que Xóchitl Gálvez, representa el proyecto de todos los mexicanos que quieren tener un país como lo pensó en su tiempo Luis Donaldo Colosio, por ello, se debe defender y luchar por llevar al triunfo a la candidata de la coalición.



"Xóchitl representa la fuerza de unión de los mexicanos, porque la otra opción sí representa lo que no queremos para México, la continuidad de la destrucción de nuestro país, la continuidad de destrucción de nuestras instituciones, y por México, por lo que queremos para nuestro futuro y nuestros hijos, nuestros nietos y futuras generaciones de mexicanos, debemos luchar para que gane Xóchitl Gálvez, que debe ser la próxima presidenta de México ", declaró.



En el acto conmemorativo, el candidato a diputado federal por Zitácuaro, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que no podemos permitir que se pierda el legado de Luis Donaldo Colosio, porque el objetivo supremo es rescatar a México, que hoy, no quiere aventuras políticas.



"Lamentablemente hoy vivimos en un populismo ramplón demagógico que destruye el país y que destruye sus instituciones, y además se disfraza de un falso compromiso y de rescate del pueblo", dijo.



La candidata al Senado de la República, Araceli Saucedo Reyes, afirmó que la memoria de Luis Donaldo Colosio sigue viva en cada uno de los mexicanos, porque lo que soñó para el país aún es una deuda, y es por lo que van a trabajar desde la coalición Fuerza y Corazón por México.



"Hagamos del legado de Luis Donaldo Colosio una inspiración, un llamado a la esperanza, un llamado a la confianza que otro México y otro Michoacán sí es posible, ése que aún no tenemos presente en nuestra vida cotidiana y que alcanzarlo requiere de todas y de todos", mencionó.



Acompañado de la secretaria general del partido, Xóchitl Ruiz, Memo Valencia, insistió en que actualmente la visión de Colosio Murrieta sobre la importancia del campo mexicano, tiene mucha relevancia porque el actual gobierno destruyó todo el sistema de apoyo para seguir entre los mayores productores del mundo.



"Imagínense qué diría Luis Donaldo Colosio si viviera y viniera a Michoacán que es potencia mundial hablando del campo y que tiene años con un campo olvidado por el gobierno, un gobierno que destruyó la Financiera Rural, los fondos de los campesinos, un gobierno que de plano borró del presupuesto cualquier tipo de apoyo para los campesinos. Los campesinos deben ser causa fundamental de lucha para nuestros candidatos, estoy seguro que Silvano Aureoles y Araceli Saucedo van a ir al Congreso de la Unión y al Senado de la República a luchar por los campesinos del oriente de Michoacán", aseveró.



Tras el acto oficial, se colocó una ofrenda floral en memoria de Colosio Murrieta en la explanada del monumento que lleva su nombre.



Estuvieron presentes en el acto conmemorativo, Juvenal Domínguez Rábago y Claudia González Carmona, presidente y secretaria general del Comité Municipal del PRI; Carlos Alberto Paredes Correa, edil de Tuxpan; Renato Ríos Campos, delegado Político Distrital de Zitácuaro; Alfredo Martínez, delegado Político Distrital de Huetamo; Benjamín García, delegado Político Distrital de Huetamo.



También, Rocío Luquín y Aureliano Castañeda, presidenta y secretario de la Fundación Colosio, filial en Michoacán; Gloria Tapia, diputada local y el regidor, Gustavo Gudiño.