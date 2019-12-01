Coincide Brissa Arroyo con Marcela Lagarde en que una de las grandes enseñanzas del movimiento feminista, es que es pacifista 

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- La Diputada Local Brissa Arroyo, subrayó que el pensamiento de Marcela Lagarde es sinónimo de una resistencia pacífica, de un feminismo pacifista, de luchar por las causas que nos identifican pero de manera pacífica, desde la construcción de nuevas alternativas para encontrar la paz, porque,-dijo-, siempre hay otros modos de ser libre.

Durante la reciente visita de Marcela Lagarde a esta ciudad, la Congresista local, - Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD)-, resaltó que Lagarde es un referente en la vida democrática del país y Latinoamérica, en el avance del feminismo en México así como acciones transversales con perspectiva de género y derechos humanos.

“Su trabajo es ejemplo de lo que se debe hacer en favor de los derechos de las mujeres, ejemplo de lo que se debe hacer para que exista igualdad en la sociedad, ejemplo de disciplina, constancia, dedicación, de insistencia”, expresó Brissa Arroyo.

En ese contexto, la legisladora local dijo coincidir con Marcela Lagarde en el sentido de reeditar textos feministas como el Primer Congreso Feminista de Yucatán, realizado en 1916 y que se le considera el primer congreso feminista en México y el segundo en Latinoamerica, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Hagan el favor de reeditar el Congreso Feminista de Yucatán, que fue soñado por unas necias como nosotras, las que nacieron a finales del siglo pasado y que prodigaron su política en los primeros años del siglo XX y que se parece mucho a las que somos ahora. Propongo que se reivindique a Elvia Carrillo Puerto”, pidió Marcela Lagarde a las legisladoras y mujeres que se dieron cita en su ponencia.

La investigadora y antropóloga, compartió que en el Congreso Feminista de Yucatán se reflexionó respecto al voto femenino, la independencia y/o autonomía económica de la mujer, la educación para niñas y adolescentes, además de reflexionar sobre las causas de la violencia que sufrían niñas y mujeres, temas que son muy vigentes ahora.

Y ante el llamado de Lagarde de reeditar dichos textos para que la “chaviza” de Michoacán estudie la historia del feminismo en el país, que vean el mundo que quieran ver y hagan lo que tienen que hacer, Brissa Arroyo mencionó que se analizará la forma en que pudiera concretarse la reedición.