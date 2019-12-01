Coahuayana necesita ayuda urgente tras el ataque terrorista: Memo Valencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 19:18:03

Coahuayana, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Lo ocurrido en Coahuayana el sábado pasado, no debe reducirse a una acción del crimen organizado, porque los criminales causaron terror y las autoridades deben investigar estos hechos como terrorismo, comentó Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

El líder priista recorrió la zona siniestrada y constató que la “camioneta bomba”, además de la carga explosiva, contenía pedazos de metal capaces de causar daño extremo a las personas que estuvieran cerca del lugar donde hicieron detonar el vehículo.

El también diputado local, se reunió con víctimas del atentado, les entregó apoyos económicos para atender las necesidades primarias como alimentarse y pagar los servicios hospitalarios requeridos por algunos de sus seres queridos.

“Haré las gestiones que como diputado me corresponden, a fin de que el Gobierno del Estado destine recursos económicos para la reconstrucción de sus hogares y sus negocios, que como puedo ver, quedaron totalmente destruidos”, declaró.

En una primera visita a Coahuayana, Memo Valencia conoció directamente los testimonios de quienes por el estallido vieron en peligro su vida.

El dirigente convocó a las y los diputados de la Septuagésima Sexta Legislatura michoacana, a cooperar con los sobrevivientes del atentado, “hagamos una vaquita para ayudar a estas personas que perdieron todo su patrimonio”, expresó.

También se reunió con el presidente municipal, Andrés Aguilar Mendoza, acordó mantener comunicación y trabajar conjuntamente para resolver las necesidades de las y los afectados por el atentado.

Memo Valencia también constató los daños causados al edificio de la presidencia municipal, lo cual obliga al Gobierno del Estado a voltear a este municipio para acompañar a la autoridad local sin demora alguna.

El legislador priista reiteró su compromiso de volver a Coahuayana antes de que concluya el año, con el fin de dar seguimiento a la situación de las víctimas y hacer lo necesario para que nadie olvide la necesidad de apoyar a quienes en un instante perdieron todo.