CNTE rompe diálogo con Secretaría de Educación

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto del 2024.- La sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó que la mesa de trabajo programada para este miércoles con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) no se efectuó.

El dirigente de la referida sección, Jairo Mandujano Ortega, afirmó que la SEE pretendía condicionar a la CNTE. "Querían condicionar la mesa a que entráramos sin teléfono celular y detalles de ese tipo, pero realmente lo que nosotros sabemos es que no tenían respuesta favorable a los planteamientos que estamos haciendo y no tendrían sentido (dialogar)", apuntó el representante magisterial.

Ante la falta de respuesta a sus demandas, Mandujano Ortega no descartó la suspensión de actividades escolares generalizadas y aseguró que fue en 2 mil instituciones de educación básica de Michoacán donde no iniciaron el ciclo escolar.

Mandujano Ortega añadió que este jueves tendrá lugar la asamblea representativa ampliada, espacio donde determinarán las próximas acciones. Como parte de sus actos de inconformidad, la sección XVIII de la CNTE protestó en 70 presidencias municipales del estado.