Claudia Sheinbaum trazó la ruta para recuperar la paz y es lo que Michoacán necesita: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, 13 de septiembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que la paz será el punto de partida para consolidar el desarrollo y el progreso en Michoacán, bajo una visión de transformación que reconoce el papel de las mujeres como constructoras de futuro.

“En sintonía con el liderazgo y ejemplo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Alanís destacó que la paz no se decreta, sino que se construye desde abajo, con un gobierno honesto, cercano a la gente y con políticas públicas que atiendan las causas de la desigualdad y la violencia.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política señaló que con la fuerza de Michoacán vamos a recuperar la paz: “Estoy convencida de que solo con la visión de una mujer, con sensibilidad, con firmeza y con compromiso, podremos construir las condiciones necesarias para que nuestro estado viva en tranquilidad, con oportunidades y con justicia y esa es la ruta trazada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló.

“La transformación que vive México con Claudia Sheinbaum nos demuestra que el liderazgo de las mujeres abre caminos de esperanza. En Michoacán, vamos a seguir esa ruta: seguir trabajando de la mano del pueblo para garantizar seguridad, bienestar y desarrollo”, subrayó.

Fabiola Alanís sostuvo que recuperar la paz permitirá liberar el enorme potencial de Michoacán: “Nuestra gente trabajadora, nuestras tierras fértiles, nuestra cultura y tradiciones son la fuerza que nos da identidad y que nos impulsa a salir adelante. Con paz habrá más inversión, más turismo, más empleo y más oportunidades para todas y todos”.

Finalmente, hizo un llamado a las y los michoacanos a sumarse a esta causa común: “Es momento de unirnos para que Michoacán sea un estado en paz, con desarrollo, justicia social y bienestar. Juntas y juntos, con la fuerza de nuestra gente, lo vamos a lograr”.