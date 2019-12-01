Claudia Sheinbaum rebasa la popularidad de AMLO en su primer año como presidenta

Ciudad de México a 1 de octubre del 2025. - El pueblo mexicano sigue entregando su confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su primer año ha superado las estadísticas de aprobación de su antecesor, el expresidente López Obrador, quien contaba en su primer año con un 72% y al abandonar el poder logró un 77%. La primera mujer que ocupa el Ejecutivo goza de una sólida aprobación tras su primer año en el cargo y supera, con un 78%.

Sheinbaum cumple este miércoles un año desde que llegó a Palacio Nacional. Su aprobación desde entonces no ha bajado del 75%, de acuerdo al sondeo realizado la semana pasada a un millar de personas en todo el país. Su momento de mayor popularidad fue en mayo, cuando gozó con el 83% de apoyos en un mes marcado por las constantes cargas desde Washington en contra de las importaciones del agro mexicano, el acoso a los indocumentados mexicanos en Estados Unidos y la investigación de las autoridades estadounidenses a políticos locales del Estado de Baja California, entre ellos la gobernadora de Morena, Marina del Pilar Ávila. Desde entonces, la aprobación de la mandataria ha caído cinco puntos, pero se mantuvo en septiembre con un 78% de simpatías y solo un 18% de desaprobación. La cifra supera al primer aval que recibió AMLO a un año de su llegada a la presidencia, en noviembre de 2019 (72% de aprobación y 22% de desaprobación).

La presidenta goza de apoyos en todos los sectores de escolaridad, aunque sus simpatías son más robustas entre los mexicanos que solo cursaron la educación básica. La encuesta revela que Sheinbaum cuenta con apoyo entre quienes incluso se identifican como votantes de la oposición. El 73% de los panistas, el 70% de los simpatizantes de Movimiento Ciudadano y el 72% de los priistas, una fuerza que ha caído a la cuarta posición nacional, validan el primer año de gestión.

La seguridad sigue siendo el problema pendiente de la administración, tema que también hizo dudar con el expresidente. Apenas un 7% menciona el combate a la inseguridad como uno de los grandes logros de la Administración, mientras que el 52% opina que la delincuencia y el narcotráfico son los problemas más importantes del país.