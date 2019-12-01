Cierra con éxito la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 21:44:19
Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2025.- Con un rotundo éxito, concluye la 4ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia, un espacio organizado por el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, y que este año se consolida como la Feria más democrática en el país.

En el evento oficial de clausura, el Alcalde destacó que el éxito de la Feria, radica en que es la única que se hace en una plaza pública, un espacio abierto y gratuito en donde cualquier persona puede tener la oportunidad de comprar un libro.

Alfonso Martínez, agradeció el apoyo de las y los voluntarios por apoyar en la operatividad durante los 10 días que duró la Feria. También agradeció a todo el equipo de la Secretaría de Cultura en Morelia, por consolidarla cada año.

El Presidente, Alfonso Martínez, comentó que al cierre, se llevaron a cabo 150 eventos, se registraron 170 mil visitantes y hubo una derrama de 24 millones de pesos, resultado de la de la venta de 114 mil 285 libros vendidos

En este sentido, resaltó que la cantidad de ejemplares representa un número importante de personas que leerán un libro y ayudarán a incrementar el nivel cultural de Morelia y el estado.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, celebró la gran participación de personas y de las editoriales, que hacen que la Feria cobre vida.

Por último, la escritoria portuguesa, Patrícia Portela, agradeció al Gobierno de Morelia y anticipó que regresará al municipio al reconocer que es una ciudad muy bella.

