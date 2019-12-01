Cierra con éxito, 8vo Festival del Tamal y el Buñuelo en Morelia, Michoacán

Cierra con éxito, 8vo Festival del Tamal y el Buñuelo en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 14:36:13
Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.– El Gobierno de Morelia, a través de su Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), celebró el exitoso cierre del octavo Festival del Tamal y el Buñuelo, que en esta edición atrajo a más de 5 mil 500 visitantes, quienes disfrutaron una amplia variedad de antojitos mexicanos y tradicionales platillos.

Este evento forma parte de las acciones del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para impulsar la economía local, preservar nuestras tradiciones culinarias y construir la paz, consolidando a la capital michoacana como un referente en la promoción de la tradición y gastronomía. 

Durante los dos días del festival, se registró una derrama económica estimada en 950 mil pesos, gracias a la participación de 10 cocineras tradicionales, quienes ofrecieron tamales en una amplia gama de sabores: rojos, verdes, dulces, picosos, de coco y hasta de zarzamora con queso crema, destacando la riqueza, creatividad y diversidad de nuestra cocina moreliana.

El festival se llevó a cabo en un ambiente totalmente familiar, donde la comunidad pudo convivir y disfrutar de un espacio lleno de tradición, identidad y orgullo local. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo el mejor lugar para vivir, a través del desarrollo económico y social de nuestras colonias.

