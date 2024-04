Chema Tapia es bienvenido en caso de ser designado como candidato a la alcaldía de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 1 de abril de 2024.- Ante el estira y afloja que se están dando al interior del Partido de Morena, Arturo Maximiliano García aspirante a la presidencia municipal de Querétaro por el partido Morena, aseguró que ha trabajado en favor del partido, sin embargo, si se decide designara a José María “Chema” Tapia respetará la decisión.



“Si esto incluye, otra vez, la posibilidad de que ‘Chema’ Tapia esté entre las alternativas será bienvenido; me parece que ese es un tema de pues justamente de exigencia de los propios partidos políticos donde cada uno presenta a sus aspirantes, sus propuestas y dentro de ellas con argumentos, que esperamos tengan solidez, se toma una decisión final”.



Recordó que en caso de que esto suceda, se tendrá que hacer un proceso jurídico para que se vuelvan a aliar ante las instancias electorales, pues al final del día estás designaciones son cuestiones que dependen de los partidos y se tiene que respetar; por el momento destacó que la unión de estos es lo que importa.



Arturo Maximiliano García refirió que en caso de que la decisión no lo favorezca, él se mantendrá dentro del proyecto de Morena y no habrá salida de este instituto político ya que cree en el proyecto, no obstante, se dijo respetuoso de quién se salga, como lo fue em caso de Paloma Arce Islas quién recientemente dejó el Instituto.



Sobre la posibilidad que ocupe la posición del Senado de la República que dejó Santiago Nieto Castillo, refirió que se debe de ser respetuoso del proceso de reconsideración que se interpuso y confiar que se le regrese la posición; mencionó que él solo estaba interesado en la capital.