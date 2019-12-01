Certifica Sedum e ITransporte "Taxis Seguros" en la Terminal de Autobuses de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), así como el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte), entregaron las primeras certificaciones "Taxi Seguro" a unidades del transporte público en la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM). Lograr una vida libre para las mujeres, sin miedo y segura, es la prioridad del gobierno estatal, aseguró Gladyz Butanda Macías, titular de Sedum.

La funcionaria estatal subrayó que este es un mensaje claro, que el gobierno del estado confía en el transporte público y sus operadores, dejando de lado el mito de que otros servicios son más seguros, por lo que ahora las usuarias, cuando vean un holograma de Taxi Seguro estarán en el entendido de que está operado por personal capacitado para llegar con bien a sus casas.

María Elena Huerta Moctezuma, titular del Instituto del Transporte en Michoacán, detalló que se tiene registro de 27 mil concesiones de taxi, aunque el 90% de los concesionarios no son quienes conducen sus unidades, por lo que esta certificación permite la trazabilidad entre la institución, su unidad, concesionario, vehículo y operador.

Detalló que cada tarjetón tiene un código QR que permite que las usuarias puedan ingresar al sistema y verificar la identidad del operador y que está en una unidad establecida legalmente. En esta primera etapa hay ya 550 operadores capacitados, pero este día se colocaron cerca de 80 códigos en la TAM.