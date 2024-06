Cerca de 800 huertas ilegales de aguacate en Pátzcuaro, Salvador Escalante y Tacámbaro

Morelia, Michoacán, a 21 de junio del 2024.- Son 800 las huertas de aguacate clandestinas que se tienen ubicadas en puntos como Salvador Escalante, Tacámbaro y Rivera del Lago de Pátzcuaro aseguró Julio Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro.

Reconoció que como municipio no cuentan con la capacidad para desmantelarlas o clausurarlas, incluso cuando se acercan a las zonas son corridos a punta de pistola.

"Hay una zona que cuando nosotros queremos hacer la inspección no nos permiten el ingreso y en algunos casos hasta a base de punta de pistola nos han retirado de algunas de ellas. Entonces no te sabría decir la verdad quiénes son los propietarios, pero sí es algo delicado. Yo no puedo arriesgar a mi personal a correr algún riesgo", detalló el alcalde.

Respecto al huachicol de agua del Lago de Pátzcuaro, Arreola Vázquez, agregó que les generaban escasez en al menos 10 colonias del sur de la cabecera municipal.

"Nos han puesto de rodillas precisamente en el tema del abastecimiento de agua porque todo tiene que ser vía pipa y casa por casa y ahorita afortunadamente ya tenemos afluencia de agua por el canal", apuntó Arreola Vázquez.