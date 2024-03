Centros de rehabilitación de adicciones sin permiso para operar

Morelia, Michoacán, a 28 de marzo del 2024.-De los mil 400 centros de rehabilitación de adicciones que existen en Michoacán, el 70 por ciento operan en la clandestinidad señaló Luz García García, diputada local del Partido Encuentro Solidario, reconoció que algunos de estos espacios están relacionados con la delincuencia organizada.

"Algunos donde yo no me pude meter porque también me dijeron aguas, no es un centro de atención en adicciones, pero ya son otros temas no, desgraciadamente involucrado el crimen delictivo entonces yo ahí no me acerqué, ni pienso acercarme y es lamentable", indicó la legisladora local quien desde hace dos años trabaja en la asesoría de centros de rehabilitación para que logren su certificación para trabajar.

Detalló que al momento han logrado regular a 89 centros, espacios que incluso no contaban con licencia, estos se ubican principalmente en Morelia, Maravatío, Salvador Escalante, y Tarímbaro.

"Estaban regulados ocho, arreglaron sus estancias, no tenían consultorios , cambiaron colchonetas, no tenían médicos, no tenían psicólogos no tenían nada, entonces los estuvimos asesorando y apoyando también dándole las herramientas necesarias", informó Luz García.

Indicó que se estima que existe una población total de 30 mil anexados en Michoacán, en cada estancia habitan entre 30 a 80 hombres y mujeres de diversas edades