Celis Silva no descarta dirigencia de unidad en Morena Michoacán

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre del 2024.- Juan Pablo Celis Silva, líder estatal de Morena, no descartó llegar con un candidato de unidad previo a la asamblea del próximo domingo, fecha en la que se tiene previsto renovación de dirigente del partido guinda en la entidad.

Indicó que el delegado del Comité Nacional de Morena, encargado de toda la logística ya se encuentra en Michoacán.

"Eso depende de los consejeros, pero es posible que se dé y vamos a ver, nosotros vamos acudir al 24 y con un espíritu de fraternidad y de respeto absoluto porque no es de un interés individual o de grupo, es un interés colectivo y en eso sentido acude también la dirigencia nacional es al respeto de la institucionalidad de nuestro partido", comentó el legislador local quien insistió en no dar a conocer todavía si se mantendrá como representante estatal de Morena o diputado.

Se dijo tranquilo de su desempeño al frente de partido y ante la serie de acusaciones en su contra por parte de militantes del bloque morenista, dijo que no responderá criticas para no enrarecer el clima dentro de dicho instituto político en la asamblea, pero no descartó proceder conforme a los estatutos.

"Creo es válido contestar a los señalamientos que se han dado, solamente que lo haremos en otro momento no previo al consejo.... primero es unidad y el movimiento y después cualquier otro asunto y después vamos a valorar el camino a seguir, hay señalamientos y también tengo el derecho de responder y aclarar", finalizó el líder estatal de Morena.