Celebramos la reforma de la UMSNH, pero advertimos los grandes retos fiscales que de esta devienen: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán, a 9 de enero de 2025.- La reciente promulgación de la reforma constitucional al artículo 143 es un avance histórico que fortalece la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y garantiza presupuestos suficientes para atender sus responsabilidades académicas, científicas y culturales, remarcó el diputado Hugo Rangel.

En este contexto el legislador petista señaló la importancia de reflexionar sobre los compromisos fiscales que esta reforma genera para la hacienda pública estatal, particularmente al establecer un porcentaje mínimo del presupuesto estatal con incrementos anuales obligatorios.

“Celebramos que la UMSNH reciba los recursos que merece para cumplir con su misión educativa y social, pero no podemos ignorar que este mandato crea desafíos financieros sin precedentes para el estado,” expresó el legislador. Recordó el caso de Veracruz, donde una reforma similar ha generado dificultades significativas para cumplir con las obligaciones presupuestarias sin afectar otras áreas prioritarias como salud y seguridad.

Para evitar que Michoacán enfrente un escenario similar, se requiere una planeación fiscal responsable y una política tributaria que garantice ingresos crecientes, advirtió.

Rangel Vargas subrayó también, que la reforma debe ir acompañada de disposiciones claras en las leyes secundarias para garantizar transparencia y austeridad en el uso de los recursos asignados a la UMSNH. “No podemos permitir que este esfuerzo se convierta en un cheque en blanco que facilite el crecimiento de una burocracia dorada. Los recursos deben destinarse a fortalecer la educación, la investigación científica y la difusión cultural, no a gastos administrativos superfluos,” enfatizó.

El legislador destacó su compromiso con el logro histórico que representa la reforma, pero también con la responsabilidad de velar por la sostenibilidad fiscal del estado.

“No se trata de oponerse, sino de advertir, de ser exorcistas para no ser profetas. Esta reforma no solo es un acto de justicia, es también un llamado a la prudencia y a la creatividad legislativa para que Michoacán no hipoteque su futuro,” concluyó.