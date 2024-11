Celebra Vicente Gómez la modificación constitucional para facilitar el acceso a la vivienda

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2024.- El dotar de vivienda digna a familias michoacanas en pobreza y marginación es también un acto de justicia social, porque además es un derecho fundamental para el desarrollo y bienestar de las personas, señaló el diputado por el Distrito XIX de Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.



El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) se pronunció a favor del decreto para hacer modificaciones al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras, al considerar que es una demanda sentida de la población que requiere ser atendida.



Durante la Sesión Extraordinaria celebrada por la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, expuso un razonamiento a favor de esta propuesta, mencionando que la visión neoliberalista en la generación de políticas volvió a la vivienda cara e inaccesible para las personas de bajos recursos, obligándoles a establecerse en lugares no destinados para el asentamiento humano en donde se carecía de servicios públicos.



Dio a conocer que de acuerdo a las estadísticas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2020 del INEGI, indican que más de 126 millones de personas que fueron cuantificadas, más de 33 millones vivía en rezago habitacional, es decir, el 26.7%.



Al respecto la Comisión Nacional de Vivienda, define el rezago habitacional como el número de viviendas de materiales precarios en pisos, techos y muros; que no cuentan con excusado, o cuyos residentes viven en hacinamiento.



Gómez Núñez, destacó que durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el rezago habitacional en México disminuyó de 2 a 3 puntos porcentuales, de ahí la importancia de continuar atendiendo las causas de las personas y reinvindicar la vivienda para los que menos tienen; para seguir avanzando hacia el segundo piso de la 4T.