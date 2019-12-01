Celebra Quiroga su historia con presentaciones culturales de Chile y Colombia

Quiroga, Michoacán, a 11 de septiembre 2025.– En el marco de las festividades por el CLXXII aniversario del cambio de nomenclatura del pueblo de Cocupao a Villa de Quiroga y el XXXVIII aniversario de la elevación a ciudad de Quiroga, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez encabezó una tarde-noche llena de cultura, tradición y fraternidad internacional, que engalanó las calles y plazas del municipio.

Como parte del programa conmemorativo, el público disfrutó de un extraordinario espectáculo cultural presentado por los ballets de Chile y Colombia, invitados de honor que compartieron estampas folclóricas llenas de color, música y danza, mostrando la riqueza de sus tradiciones y estrechando los lazos de hermandad entre pueblos.

González Sánchez expresó un especial reconocimiento a las delegaciones artísticas: “Agradecemos de corazón al ballet de Chile y al ballet de Colombia por sumarse a nuestras festividades culturales. Su participación en este aniversario nos recuerda que la cultura es un puente que une naciones y fortalece nuestra identidad como pueblo orgulloso de su historia y abierto al mundo”.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Quiroga reafirmó que celebrar la historia no es sólo recordar el pasado, sino también enriquecer el presente con expresiones que fortalecen la identidad, la convivencia y el sentido de comunidad.