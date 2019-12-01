Celebra Alfonso Martínez, Aniversario del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia

Morelia, Michoacán, a 03 de octubre de 2025.- Con un mensaje de reconocimiento a las y los trabajadores municipales, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, estuvo presente en el acto protocolario por el décimo tercer aniversario de la fundación del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (SIDEMM), en el que refrendó el compromiso de su administración para seguir caminando de la mano con la base laboral.



En su intervención, Alfonso Martínez agradeció el apoyo y el compromiso de las y los trabajadores municipales: “Hemos crecido juntos y no los voy a soltar. Voy a seguir, en lo que más pueda, apoyando a este sindicato aliado, este sindicato amigo, a esos trabajadores que me ayudan a tener a Morelia como una de las ciudades más bonitas de México. Ustedes son los que me ayudan a que Morelia brille más, como hoy lo decimos. Felicidades al SIDEMM, felicidades a todas y todos ustedes y felicidades a este gran corazón de Ernesto, que comanda un barco que cada vez es más grande, más fuerte y que cada vez hace mejor las cosas”.

Por su parte, el Secretario General del SIDEMM, Ernesto Santamaría Reyes, destacó la importancia de la historia sindical para fortalecer la identidad y la organización de los trabajadores.

“Si no hay historia, no hay identidad, no hay principios. Necesitamos valorar nuestro empleo y dar gracias que lo tenemos, al servicio de la comunidad moreliana. Hoy tenemos las condiciones para ser más fuertes y organizados”, aseguró Santamaría Reyes.

En el presídium, junto al Presidente Municipal, estuvieron presentes José Martínez Pasalagua, presidente de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) en Michoacán; Antonio Ferreyra Piñón, Secretario General del STASPE; Yankel Benítez Silva, Secretario del Ayuntamiento; y José de Jesús Vázquez Huerta, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Morelia.

También asistieron al Aniversario, integrantes del gabinete municipal: Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, Secretario de Servicios Públicos Municipales; Pablo Alarcón Olmedo, Comisionado de Seguridad Ciudadana; y José Manuel Álvarez Lucio, Director del DIF Morelia.

Como parte del programa, se entregaron a trabajadores estímulos de puntualidad y eficiencia SIDEMM 2025, así como reconocimientos por antigüedad. También se premió a los equipos ganadores de las diferentes disciplinas del Torneo Multideportivo SIDEMM 2025, que reunió integrantes del sindicato en un ambiente de convivencia y compañerismo.

Con este acto, el Gobierno de Morelia refrendó su compromiso con la base laboral, reconociendo su papel fundamental en el buen funcionamiento de la administración municipal y en la construcción de una ciudad con mejores servicios y oportunidades para todas y todos.