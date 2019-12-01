CEEAV reitera su respaldo a víctimas del 15S

CEEAV reitera su respaldo a víctimas del 15S
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 10:41:10
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Los hechos de violencia, considerados actos terroristas, de hace 17 años, son un episodio de barbarie que atenta contra todos los derechos humanos de las personas, y debe ser un recordatorio de la deuda que aún prevalece con las personas víctimas, indicó Víctor Manuel Serrato Lozano.

El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reconoció que a pesar de los esfuerzos que se han hecho para brindar una atención integral a las personas víctimas, sigue latente el garantizar sus derechos de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la verdad.

Luego de asistir a los actos que se realizaron en memoria de las personas víctimas del 15S, el Comisionado expresó su solidaridad para las familias de quienes fallecieron en estos hechos de violencia; así como, su respaldo a quienes siguen luchando por recuperar la plenitud de sus vidas.

En ese sentido, reiteró su compromiso para que, desde la esfera de sus competencias, la CEEAV siga brindando una atención integral a las personas víctimas, de manera que encuentren en esta institución un apoyo permanente ante las secuelas psicológicas y físicas que aún prevalecen. 

 

